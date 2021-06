Fin de la quarantaine pour les Canadiens pleinement vaccinés

La quarantaine ne sera plus obligatoire, dès le 5 juillet à 23h59, pour les Canadiens qui reviennent de voyage et qui sont pleinement vaccinés.

Pour en être exemptés, les voyageurs devront prouver qu'ils ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19, et ce au moins 14 jours avant leur retour au pays.

Ils peuvent recevoir leur vaccin dans n’importe quel pays, tant qu'il s'agisse de l'un des quatre vaccins autorisés par le Canada, soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson&Johnson.

Les voyageurs devront tout de même fournir un résultat de dépistage négatif obtenu moins de 72 heures avant leur vol et passer un test à leur arrivée au Canada.

Ils devront également être asymptomatiques et présenter un plan de quarantaine dans l'éventualité où leur test de dépistage s'avérait positif à leur retour au pays.

« Les changements prudents annoncés aujourd’hui ne sont possibles que grâce aux efforts remarquables déployés par les Canadiens, et d’autres changements pourront être apportés seulement si nous continuons à nous protéger mutuellement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu à l’appel et qui ont reçu leur première et leur deuxième dose. Si vous ne l’avez pas fait, faites-vous vacciner lorsque c’est votre tour, assurez-vous d’obtenir votre deuxième dose par la suite, et continuez de suivre les mesures de santé publique. »

- Patty Hajdu, ministre de la Santé