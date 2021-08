FMG : les festivaliers devront être vaccinés

Le Festival de montgolfières de Gatineau devra se conformer aux nouvelles exigences entourant le passeport vaccinal, qui sera mis en place le 1er septembre partout au Québec.

L'organisation du FMG indique qu'un contrôle sera effectué aux portes et que seuls les détenteurs de billets adéquatement vaccinés pourront accéder au site lors du festival qui aura lieu du 2 au 6 septembre.

La logistique devrait être détaillée dans les prochains jours.

Le FMG travaille en collaboration avec le Service de police de Gatineau et une firme de sécurité privée afin d'accueillir les festivaliers de manière sécuritaire.

« Nous remercions le Gouvernement du Québec pour son écoute et le souci d'accompagnement dans le contexte de l'entrée en vigueur du passeport vaccinal. Ayant tous à coeur la sécurité des festivaliers, nous saluons le soutien actuel et à venir de nos partenaires institutionnels afin d'ajuster les opérations et ainsi, d'offrir un moment de bonheur à notre communauté, qui l'a bien mérité. »

Sandra Cloutier, directrice générale du FMG