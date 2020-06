Forts vents: encore des pannes en Outaouais

Le rétablissement des pannes se poursuit en Outaouais au lendemain de forts vents qui ont mis le réseau d'Hydro-Québec à rude épreuve.

À 10h ce matin, on comptait toujours plus de 1000 foyers privés de courant en région, la plupart à Gatineau et Chelsea.

CLIQUEZ ICI pour voir la carte des pannes au Québec.

L'Outaouais demeure la région la plus affectée par les pannes.

Pour l'instant, Hydro-Québec n'est pas en mesure de dire quand le rétablissement sera complété.