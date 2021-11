France Bélisle dévoile la composition du comité exécutif

Une dizaine de jours après avoir été élue, la nouvelle mairesse de Gatineau, France Bélisle, a dévoilé aujourd'hui la liste des élus qui siègeront dorénavant sur le comité exécutif de la Ville.

Mme Bélisle agira à titre de présidente du comité.

La conseillère Louise Boudrias hérite du rôle de vice-présidente.

Les conseillers Mario Aubé, Olive Kamanyana et Gilles Chagnon en seront aussi membres.

Aucun élu du parti Action Gatineau ne siègera donc sur le comité, qui tiendra sa première séance publique mercredi prochain.

« Par leur expérience et leur savoir-faire, je suis convaincue que les membres agiront avec rigueur, professionnalisme et transparence quant à la gestion des opérations municipales et des priorités. Je me suis assurée que la composition du Comité exécutif soit représentative des secteurs d'est en ouest de la Ville. Quant aux dossiers prioritaires, il est clair que l'enjeu de pénurie de main-d'oeuvre ainsi que les stratégies d'embauche dans l'administration municipale seront suivis de très près par le Comité. »

France Bélisle, mairesse de Gatineau