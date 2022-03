Fraude: personne n'est à l'abri!

Mars est le mois de la prévention de la fraude et le Service de police de la Ville de Gatineau lance un important message: personne n'est à l'abri de la fraude.

Les policiers constatent que les fraudeurs sont de plus en plus rusés et que les victimes ne sont pas que les personnes vulnérables ou âgées, comme on est portés à croire.

Il faut donc redoubler de prudence.

« Les gens, souvent, ne porteront pas attention parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne se feront jamais prendre, que les stratagèmes sont évidents et que c'est impossible de tomber dans le panneau. Les fraudeurs sont rusés et sont partout. Les fraudes se passent en personne, par téléphone et beaucoup en ligne. » - Andrée East, porte-parole du SPVG

Chaque année, plus de 1000 enquêtes pour fraude sont ouvertes à Gatineau.

Selon le Centre antifraude du Canada, les pertes financières reliées aux fraudes s'élèvent à 34 millions de dollars pour l'année 2021 au Canada, et ce, pour 67 533 victimes.