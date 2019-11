Fusillade à Ottawa : un homme succombe à ses blessures

Un homme dans la vingtaine a perdu la vie après avoir été atteint par balles lors d'une fusillade survenue cet après-midi dans le sud-est d'Ottawa.

Les policiers sont arrivés dans le secteur de l'intersection Hunt Club et Conroy vers 14h45 après que des coups de feu aient été entendus.

Ils ont retrouvé la victime sur place. Elle a été transportée à l'hôpital, mais a succombé à ses blessures.

Pour l'instant, on ne rapporte aucune arrestation.

