Futur Guertin : les Olympiques pas avant 2021

Il faudra attendre en 2021 avant d'assister à un match des Olympiques de Gatineau dans le nouvel aréna Guertin à Place de la Cité.

Vision Multisports Outaouais confirme être en retard de 3 à 4 mois sur son échéancier.

Plus de 50% des travaux sont présentement complétés.

La bonne nouvelle, c'est que les trois glaces communautaires du projet ouvriront comme prévu dès novembre prochain.

VMSO doit aussi faire face à quelques défis financiers comme l'augmentation des coûts de construction évalués entre 8 et 10%.

Tous les dépassements de coûts sont assumés par l'organisme.

« Le complexe sera un des plus beaux projets d’infrastructure sportive multifonctionnelle de 4000 places au Québec. Le complexe verra le jour à temps pour répondre aux besoins et aux aspirations de la population de Gatineau en plus d’assurer de garder les Olympiques ici à Gatineau et d’attirer des événements sportifs et culturels majeurs dans la région. VMSO garde le cap sur ses objectifs et ses motivations, tout comme nous l’avons fait pour Branchaud-Brière qui est aujourd’hui un modèle de gestion de projet reconnu partout au Québec. »

Alain Sancartier, président de VMSO