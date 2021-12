Futur hôpital: France Bélisle veut un minimum de réponses

Le choix du site du futur hôpital régional continue de faire réagir en Outaouais.

Le Droit révèle que les terrains situés près du centre-ville sont d'ores et déjà exclus puisque Québec n'a prévu aucune somme pour la décontamination de sols dans son budget.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, réitère sa volonté d'obtenir un minimum de réponses de la part du gouvernement Legault.

Sans se prononcer directement sur l'endroit idéal, selon elle, pour construire l'hôpital, elle souhaite que les impacts pour les Gatinois soient considérés.

« J’ai réitéré avoir confiance au processus d’identification d’un site et ne pas vouloir retarder un projet aussi important pour notre région. C’est la santé des citoyens qui compte. J’ai cependant besoin d'être rassurée et d’avoir des engagements clairs sur le type de soutien du Gouvernement du Québec et des considérations à l’égard de Gatineau quant aux coûts afférents pour une telle infrastructure. Je suis toujours en attente de réponses. »

- France Bélisle, mairesse de Gatineau