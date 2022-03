Futur hôpital : le centre-ville de Hull écarté de l'équation

La construction potentielle du futur hôpital régional sur le boulevard de la Technologie dans les Hautes-Plaines du secteur Hull, plutôt qu'au centre-ville, fait beaucoup réagir.

Les opposants déplorent l'étalement urbain et les coûts associés pour desservir cette zone en matière de transports collectifs et d'infrastructures comme les routes et le réseau d'aqueduc.

«C'est pas une très belle nouvelle qu'on a aujourd'hui, surtout que les sites centraux sont bien desservis en transport en commun. En localisant ça complètement à l'extrêmité de la ville où les services sont peu ou pas existants, ça nécessaitera beaucoup d'investissements.» - Stéphane Bisson, Président de la Chambre de commerce de Gatineau

La Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable en Outaouais, dont fait partie la Chambre de commerce de Gatineau, n'entend toutefois pas baisser les bras tant que la décision finale ne sera pas annoncée.

- Avec des informations de Maxime Brindle, journaliste Noovo Info