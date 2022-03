Futur hôpital: une annonce «historique» lundi?

Plusieurs s'attendent à ce que ce soit en lien avec le choix du site pour la construction du futur hôpital.

La mairesse France Bélisle, qui ne s'attend pas à une annonce en ce sens, a mentionné avoir eu des échanges satisfaisants avec le gouvernement provincial.

« Je ne suis pas au courant qu'il y aura une annonce et j'ose croire que, si c'était lundi, on m'aurait déjà informée. Dans ma demande de mairesse, de dire au gouvernement du Québec que les sites du centre-ville doivent être considérés, on a eu une écoute du gouvernement du Québec. »

- France Bélisle, mairesse de Gatineau