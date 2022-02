Garderie: 556 nouvelles places en Outaouais

556 nouvelles places en garderies seront créées en Outaouais d'ici 2025.

L'annonce du ministre régional et ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, survient à peine trois mois après le lancement de l'appel de projets par le gouvernement du Québec.

Parmi les projets retenus, une nouvelle garderie de 91 places verra notamment le jour dans le secteur de Hull.

Les CPE au Pays de Cornemuse, à Aylmer, et Trois Petits Points, à Gatineau, construiront également chacun une nouvelle installation de respectivement 80 et 98 places.

D'autres garderies pourront aussi augmenter leur capacité d'accueil avec un réaménagement ou un agrandissement.

« En plus d’être l’appel de projets le plus ambitieux depuis la création du réseau il y a 25 ans, il est aussi le plus rapide grâce au dévouement et aux efforts soutenus des employés du Ministère. Je tiens à remercier tous les CPE et les garderies sur le terrain qui ont répondu à mon appel le 21 octobre dernier. On doit tous ensemble mettre les efforts nécessaires pour le bien des familles du Québec [...] On est en train de se donner les bons outils pour être plus efficaces et mieux développer notre réseau, et notre travail porte fruit, j’en suis vraiment fier. »

- Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais