Gare aux voleurs à Ottawa

À Ottawa, devant une recrudescence du nombre de vols, le Service de police recommande aux cyclistes d'enregistrer leur vélo.

Depuis le début de l'année, 83 vols de vélos ont été signalés. C'est près du double qu'à la même période l'an dernier.

Il faut dire que les vols sont de plus en plus fréquents depuis le début de la pandémie entre autres dans les garages et les remises.

Par ailleurs, les rues sont devenues plus tranquilles durant le confinement, mais pas le nombre de plaintes reçues à la police d'Ottawa pour vitesse.

Au cours des trois prochains mois, les policiers promettent de tenir des opérations pour contrer la vitesse excessive dans les rues de la ville.