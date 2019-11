Gaspillage d'eau : 550 contraventions en 2019 à Gatineau

Gatineau a encore du travail à faire pour réduire le gaspillage d'eau potable sur son territoire.

Dans un bilan dressé aujourd'hui, on apprend que la Ville et les citoyens devront mettre les bouchées doubles pour atteindre les nouvelles cibles fixées par Québec.

Un des défis sera notamment de colmater le plus possible les nombreuses fuites des conduites d'eau.

Autrement, même si la population a augmenté, la quantité d'eau potable consommée sur le territoire a diminué de 16% depuis 2001.

Malgré ces chiffres encourageants, il reste encore beaucoup de sensibilisation à faire.

« Les gens n'ont plus d'excuses à utiliser l'eau surtout le lundi. Le lundi on sait que c'est carrément interdit. Je pense que c'est important de se questionner soi-même et d'adopter de bonnes mesures. »

Pierre Lanthier, conseiller municipal