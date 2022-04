Gatineau: accident de travail mortel à la carrière Lafarge

Un travailleur a perdu la vie hier midi à la carrière Lafarge située aux coins des chemins Pink et Klock dans le secteur Aylmer, à Gatineau.

L'homme dans la trentaine a été écrasé sous un bras de levage d’un chargeur sur roues, alors qu'il y effectuait des travaux mécaniques.

«Nous avons reçu l'appel vers 12h30. (...) Sur place, un homme était blessé. Il a été transporté à l'hôpital où il a malheureusement succombé à ses blessures.» - Andrée East, Porte-parole, Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG)

Le SPVG et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tenteront maintenant d'établir les causes et les circonstances exactes de cet accident avec un objectif en tête.

«Nous aurons à continuer d'amasser les informations, de les colliger, de les vérifier et de les analyser pour ensuite établir les causes de cet accident et des recommandations pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise.» - Allison Ouellet, Responsable régionale des communications, CNESST

La compagnie Lafarge Canada a quant a elle indiqué par courriel qu'elle travaillerait en étroite collaboration avec les autorités qui analysent l'accident.