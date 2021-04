Gatineau et de la MRC des Collines sur pause jusqu'au 12 avril

Gatineau et la MRC des Collines seront mis sur pause jusqu'au 12 avril tout comme les villes de Québec et de Lévis.

C'est la décision prise par le gouvernement Legault en raison des cas de COVID-19 qui continuent d'augmenter.

Le couvre-feu sera devancé à 20h. Les épiceries devront donc fermer à 19h30.

Quant aux écoles, elles fermeront leurs portes pour une dizaine de jours après la journée de classe de demain. L'apprentissage se poursuivra à distance.

Les garderies resteront ouvertes.

Les commerces non essentiels, les cinémas, les gyms et les salons de coiffure devront également fermer leurs portes.

Il faut aussi savoir que tout l'Outaouais repassera en zone rouge dès demain soir avec entre autres la fermeture des salles à manger des restaurants.

Le gouvernement Legault n'exclut pas de resserrer les mesures sanitaires dans d'autres régions dans les prochains jours.

« On a réussi à retarder l’arrivée au Québec de la troisième vague, mais les variants sont encore plus contagieux et se répandent rapidement dans plusieurs milieux, et en particulier dans les écoles. En quelques jours, la situation épidémiologique peut changer énormément, on le constate plus que jamais. Je suis persuadé qu’on peut contenir la propagation en attendant que la vaccination dans la population générale s’accélère, mais il faut que tout le monde y mette du sien et respecte les consignes à la lettre. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux