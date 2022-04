Gatineau: le règlement sur l'eau potable entre en vigueur ce dimanche

Le règlement sur l'utilisation extérieure de l'eau potable en période estivale entrera en vigueur ce dimanche à Gatineau.

L'arrosage mécanique extérieur sera ainsi seulement permis entre 3h et 5h du matin les mardis, jeudis et samedis pour les adresses paires et les mercredis, vendredis et dimanches pour les adresses impaires.

Il est toutefois possible de se procurer un permis en vue d'arroser une nouvelle pelouse ou une pelouse nouvellement ensemencée.

L'arrosage manuel d'un terrain, le lavage d'un véhicule ou d'un bâtiment, ainsi que le remplissage d'une piscine sont permis tous les jours, sauf les lundis.