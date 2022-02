Gatineau: les inondations font fondre le prix des maisons

Les inondations des dernières années ont considérablement fait baisser le prix des maisons à Gatineau.

Selon une étude de l'Université de Waterloo, c'est chez nous que la chute a été la plus brutale au pays.

Dans les mois suivant la crue historique de 2017, le prix de vente moyen des maisons en zones inondées a diminué de 24%, alors que les autres maisons de Gatineau ont connu une baisse de seulement 7%. L'écart est de 17%.

Au Canada, l'écart moyen est plutôt de 8%.

« L’adoption d’une approche pancanadienne pour la stratégie nationale d’adaptation sera essentielle pour promouvoir la protection des maisons contre les inondations. Selon le GIEC (2021), il n’y aura pas de « nouvelle normalité » en ce qui concerne les changements climatiques; on verra plutôt des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. En s’axant sur la protection contre les inondations, la stratégie nationale d’adaptation pourrait contribuer à protéger ce qui est pour beaucoup de Canadiens leur principal investissement financier : leur maison. »

- Extrait du rapport de l'étude de l'Université de Waterloo