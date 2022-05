Gatineau se prépare à des inondations

Gatineau se prépare à de nouvelles inondations suite à la tempête de samedi.

La rivière Gatineau pourrait sortir de son lit au cours des prochains jours, alors qu'Hydro-Québec ouvrira les valves du réservoir Basketong pour laisser passer l'eau et éviter des bris mécaniques.

« Selon les prévisions météorologiques reçues et à venir, ainsi que les débits engendrés par la libération du bassin Basketong, des augmentations d'eau considérables sont à prévoir. [...] Les municipalités qui se retrouvent le long de la rivière Gatineau seront les plus touchées. Gatineau devrait être moins touchée qu'en 2019 comme l'eau provient seulement de la rivière Gatineau et non de la rivière des Outaouais. »

- Ville de Gatineau