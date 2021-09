Gatineau : un plan d'action pour la relance du centre-ville

À Gatineau, un plan d'action préliminaire sur la relance du centre-ville a été présenté aux élus aujourd'hui.

Le document propose différentes expériences à essayer à court terme dans l'objectif de trouver des solutions adaptées à la réalité du centre-ville à plus long terme.

Plusieurs idées sont d'ailleurs ressorties de la consultation en ligne menée auprès de la population dans les dernières semaines.

Il est entre autres question d'implanter une épicerie dans le secteur, d'ajouter des liens cyclables et d'aménager un marché public permanent.

Le rapport final sur le plan de relance du centre-ville devrait être déposé un peu plus tard cet automne.

« Je suis particulièrement enthousiaste face au niveau de participation et d'implication des parties prenantes et du public pour l'élaboration de ce projet collectif. J'ai confiance qu'avec de telles propositions, le prochain conseil municipal sera en mesure de réaliser de nombreuses actions concrètes dès 2022 et de se doter d'une feuille de route structurante pour les prochaines années. »

Cédric Tessier, conseiller du district de Hull-Wright et président du comité de relance