Gatineau va de l'avant avec des toilettes non genrées

Gatineau fait un pas de plus vers une plus grande inclusion en aménageant des toilettes et des vestiaires non genrés.

Ils seront d'abord situées dans deux chalets de service de piscine extérieure du secteur Hull, mais le projet pourrait s'étendre à d'autres infrastructures comme les centres aquatiques et les centres sportifs.

La Ville s'engage à tenir des activités de sensibilisation auprès de la population et à faire le bilan de la première année d'aménagement de toilettes non genrées afin de vérifier la pertinence de ce genre d'aménagement.

« Depuis une dizaine d'années, les toilettes universelles sont utilisées dans plusieurs écoles et universités canadiennes et américaines comme mesures antidiscriminatoires envers les personnes transgenres. Les vestiaires familiaux dans les centres aquatiques sont largement utilisés par les familles et les groupes scolaires qui réclament d'ailleurs des installations plus inclusives. Je suis heureux que Gatineau fasse preuve d'inclusivité et de modernité, et j'espère que cela encouragera toutes les personnes à prendre part aux activités de leur Ville! » Martin Lajeunesse, président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire

On retrouve également des toilettes non genrées à l'Université du Québec en Outaouais depuis quelques années déjà.