Gatineau va de l'avant avec son Plan climat

Gatineau va officiellement de l'avant avec son Plan climat.

Le conseil municipal a donné son feu vert à la première phase du projet hier soir, à sa toute dernière séance avant les élections municipales.

Le plan prévoit plusieurs actions à poser et chantiers à entreprendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour mieux faire face aux changements climatiques.

La facture s'élèvera à 104 millions de dollars sur cinq ans.

Une cinquantaine d'employés supplémentaires devront également être embauchés.

D'ici 2030, Gatineau souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre liées aux activités municipales de 50% par rapport à 2015.

« La Ville de Gatineau est engagée depuis plusieurs années dans la lutte aux changements climatiques et a déjà mis en place plusieurs actions concrètes sur son territoire. Le Plan climat ouvre un nouveau chapitre en la matière avec une action climatique plus intégrée et inclusive pour répondre aux défis posés par une transition de notre société vers la sobriété carbone et l'adaptation aux aléas climatiques présents et à venir. »

- Maude Marquis-Bissonnette, présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement