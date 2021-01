Gatineau veut commémorer l'aréna Guertin avant sa démolition

Les Olympiques déménageront bientôt au Centre Slush Puppie et Gatineau ne veut pas passer à côté de l'occasion de célébrer et de commémorer le «Vieux-Bob» avant sa démolition.

Un comité, composé de conseillers municipaux, de représentants des Olympiques et de Vision Multisports Outaouais, a été mis sur pied afin de préparer les célébrations.

Les Pics, qui évoluent présentement à l'aréna Baribeau, aimeraient pouvoir jouer une dernière partie dans l'aréna Guertin avant de déménager au Centre Slush Puppie pour la saison 2021-2022.

« L'aréna Robert-Guertin a accueilli de jeunes hockeyeurs pour qui c'était leur maison et qui ont voulu y démarrer leur carrière. Des foules y ont été attirées pendant toutes ces années pour assister à des spectacles, des événements sportifs, des salons et même du bingo. Les Olympiques de Gatineau ont fait preuve de patience et d'empathie en acceptant de tenir leur dernière saison ailleurs qu'à cet aréna afin laisser place à une population fragilisée. Il y a un vécu immense à cet endroit et il importe de se rappeler nos souvenirs par une célébration à la hauteur de ce que représente le Vieux-Bob. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau