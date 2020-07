Gatineau vous demande de réduire votre consommation d'eau potable

En cette période de chaleur intense, la Ville de Gatineau vous demande de réduire le plus possible votre consommation d'eau potable alors que la demande est inhabituellement élevée.

Les périodes de pointe sont particulièrement visées, soit entre 3h et 9h et entre 18h et 21h.

Il est notamment suggéré de remettre la lessive, les douches et l'utilisation du lave-vaisselle à d'autres moments de la journée.

La Ville interdit également l'arrosage mécanique dans le secteur Aylmer, et ce jusqu'à nouvel ordre.