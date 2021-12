GoFundMe : Gatineau est la ville québécoise la plus généreuse

Encore une fois, la générosité des Gatinois est remarquée et saluée.

Selon le nouveau rapport du site GoFundMe, c'est Gatineau qui a été la ville québécoise la plus généreuse en 2021.

GoFundMe c'est un site où il est possible de faire des dons en ligne, et ce pour différentes causes.

C'est la première fois que Gatineau figure dans ce palmarès.

« Alors que le monde traversait sa deuxième année de pandémie, les citoyens de Gatineau ont lutté pour sauver des membres de leur famille en difficulté et se sont unis pour aider les innovateurs, les organisateurs locaux et les commerces de quartier à rester résilients. » GoFundMe

La plateforme rapporte que, cette année, un don a été fait chaque seconde dans le monde entier à des personnes qui en avaient besoin.