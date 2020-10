Un homme, qui aurait gravé un graffiti haineux au Monument commémoratif de guerre, est recherché à Ottawa.

Le suspect, qui se déplaçait à vélo, s'est approché du monument le 14 octobre dernier et a gravé une inscription haineuse sur la tombe du Soldat inconnu à l'aide d'un objet pointu.

Il a ensuite quitté les lieux.

Les policiers décrivent le suspect comme un homme de race blanche. Il était vêtu d’un chandail de couleur claire et d’un pantalon et d’une tuque de couleurs foncées, portait un sac à dos noir et circulait avec un vélo de montagne.

Ils demandent à ceux ou celles qui auraient des renseignements de les contacter.