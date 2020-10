Grand virage techno au CSSD

Le Centre de services scolaire des Draveurs prend un virage technologique et équipera tous ses élèves du secondaire d'ordinateurs portables d'ici les prochaines semaines.

Plus de 6400 appareils Chromebook seront prêtés aux élèves afin qu'ils puissent les utiliser en classe comme à la maison.

Au primaire, environ 1100 tablettes électroniques et 400 ordinateurs portables seront aussi à la disposition des élèves.

Ce virage techno représente des investissements de six millions de dollars au cours des trois dernières années.

Le CSSD affirme que le déploiement de son Plan d'action numérique a été précipité par la crise sanitaire actuelle.

« Ce virage technopédagogique nous permettra d’atteindre les objectifs fixés par le ministère de l’Éducation. Ces appareils sont des outils complémentaires au service de l’apprentissage de nos élèves. Par la cohérence de nos choix et de nos interventions, par le travail collaboratif et par le souci de soutenir les enseignants en salle de classe, le virage est un projet collectif à l’image de notre organisation et de ses valeurs. »

- Manon Dufour, directrice du Centre de services scolaire des Draveurs