Grève dans les écoles: casse-tête pour des centaines de parents

Des centaines de parents devront garder un oeil sur leurs enfants demain matin, en raison d'une grève de quelque 73 000 profs du Québec.

En Outaouais, les activités seront perturbées aux centres de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais et Western Quebec.

Les enseignants au Syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières entreront au travail à 9h30 pour faire pression sur le gouvernement Legault afin de renouveler leur contrat de travail.

Au Centre de services scolaire Western Quebec, l'enseignement se fera donc à distance dès 9h45.

« Comme la plupart de nos élèves sont transportés par des autobus scolaires qui effectuent souvent plusieurs déplacements dans plusieurs écoles, cette grève aura des répercussions importantes sur les horaires d’autobus et les services de garde le matin. Ainsi, le 14 avril, les écoles de Western Québec offriront un enseignement à distance à tous les élèves du primaire et du secondaire. En outre, tous les centres de formation générale et professionnelle aux adultes seront à distance. L’enseignement à distance commencera à 9h45 le 14 avril. Cette décision vise à éviter toute confusion logistique qui pourrait compromettre la santé et la sécurité des élèves. De plus, les écoles ne pourront pas accueillir d’élèves sans la supervision requise pour se conformer aux directives de santé publique. Toutes les garderies, à l’exception de la garderie d’urgence du campus senior Lord Aylmer, seront fermées le 14 avril 2021. La garderie d’urgence ouvrira à 9h45 le 14 avril 2021.​ »

- Mike Dubeau, directeur général du Centre de services scolaire Western Quebec