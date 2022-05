Grève: des dizaines de voyages annulés à la STO

La STO est sous haute pression en raison d'une grève des heures supplémentaires de ses employés de l'entretien.

Le transporteur, qui fait face à un manque d'autobus conforme et aptes à prendre la route, a été forcé d'annuler des dizaines de voyages depuis lundi et le scénario se poursuit ce matin.

La situation est exacerbée par la pénurie de main d'oeuvre et le retrait de 45 autobus articulés de la flotte, suite à l'incendie de deux d'entre eux.

« Les rencontres de médiation se poursuivent et la STO demeure optimiste d'en arriver à une entente équitable tant pour le bien de ses employés que la pérennité de l'organisation. Le dialogue est ouvert et tous les efforts sont déployés en ce sens. Nous sommes désolés des inconvénients. La sécurité de notre personnel et de notre clientèle demeure notre priorité. Nous ne ferons aucun compromis en ce sens. »

- Société de transport de l'Outaouais