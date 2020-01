Grève du zèle dès jeudi dans les écoles franco-ontariennes

En Ontario, les enseignants francophones entameront à leur tour des moyens de pression.

Dès jeudi, ils feront la grève du zèle, en réduisant notamment leurs tâches administratives.

L'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO), qui représente près de 12 000 enseignants francophones à travers la province, est le dernier syndicat de profs à déclencher des moyens de pression, alors que les négociations achoppent avec le gouvernement Ford.

«Nos membres ont parlé, ils en ont long à dire, et l’AEFO les a écoutés et entendus. Les élèves d’aujourd’hui sont l’Ontario de demain. Le succès des élèves franco-ontariens est non négociable. L’AEFO a une part de responsabilité dans les décisions qui seront prises à la table de négociation et ne peut pas accepter de participer à la détérioration du système d’éducation franco-ontarien.»

- Rémi Sabourin, président de l'AEFO