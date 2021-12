Grève générale illimitée dans 21 CPE de l'Outaouais

Des centaines de parents de la région doivent composer avec tout un casse-tête dès ce matin, alors que les éducatrices de 21 CPE affiliées à la CSN tombent en grève générale illimitée.

Aucune entente n'est intervenue avec le gouvernement, malgré les négociations qui ont eu lieu hier.

Québec refuse toujours d'offrir les mêmes augmentations salariales au personnel de soutien qu'aux éducatrices.

Des lignes de piquetage sont prévues aujourd'hui devant les établissements en grève.

Les éducatrices affiliées à la CSQ pourraient quant à elle déclencher une grève générale illimitée la semaine prochaine s'il n'y a pas de règlement d'ici là.

Même si les inconvénients des débrayages sont importants pour eux, les parents sont derrière les éducatrices.

Selon un sondage Léger 52% d'entre eux appuient leurs revendications, tout comme 44% de la population en général.

« Nous savons que chaque jour de grève amène des complications pour les parents et c’est fort dommage. Dans les derniers jours, nous avons encore pu voir une multitude d’entre eux nous appuyer publiquement et c’est grandement apprécié par les travailleuses. Leur appui nous aide à mettre de la pression sur le gouvernement pour que le conflit se règle dans les plus brefs délais et c’est ce que nous voulons tous et toutes. »

- Najoua Zitouni, vice-présidente à la négociation et agente de litiges au Syndicat des travailleurs(euses) en centre de la petite enfance de l’Outaouais (CSN)