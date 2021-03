Grève mardi au Cégep de l'Outaouais et au Cégep Heritage

Les profs et le personnel de soutien du réseau collégial tiendront une journée de grève demain (30 mars).

La Centrale des syndicats du Québec déplore l'impasse dans les négociations avec le gouvernement Legault.

De nombreux cégeps et collèges seront affectés par ce débrayage d'une durée de 24h, dont le Cégep de l'Outaouais et le Cégep Heritage à Gatineau.

Un rassemblement des professionnels des deux cégeps est d'ailleurs prévu à 10h devant le campus Gabrielle-Roy.

« Les solutions que nous proposons en regard à la surcharge, à la désertion, au manque de ressources et aux autres problèmes structurels vécus au quotidien dans nos cégeps se butent depuis plus d'un an aux fins de non-recevoir du Conseil du trésor aux tables de négociation. Ce n'est pas de gaieté de coeur que nos membres font le choix de la grève. Il est de notre devoir de dénoncer le refus du gouvernement Legault d'octroyer des ressources supplémentaires afin de soutenir le personnel à bout de souffle et d'éviter que les services à la population continuent à se détériorer. »

Amélie St-Arnault, présidente du Syndicat du personnel professionnel du Cégep de l'Outaouais