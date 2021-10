Hausse de la demande pour les services d'aide alimentaire en Outaouais

La demande pour des services d'aide alimentaire a augmenté de près de 37% depuis le début de la pandémie en Outaouais.

Davantage de denrées ont également été amassées et redistribuées auprès des 49 organismes communautaires affiliés à Moisson Outaouais.

« En raison des effets de la pandémie, de plus en plus de personnes ont recours aux services des 49 organismes affiliés de Moisson Outaouais. Ce fort achalandage demande une adaptation au sein du réseau et de plus en plus de ressources. Malgré cet enjeu, notre organisme maintient ses activités. Beau temps mauvais temps, il est crucial d'offrir une alimentation saine et suffisante aux personnes dans le besoin. À l'approche du temps des Fêtes, où les demandes sont déjà très élevées, Moisson Outaouais fait appel à la population pour donner généreusement. Chaque geste compte pour une communauté en santé. »

Armand Kayolo, Directeur général de Moisson Outaouais