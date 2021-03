Hausse des cas en Ontario et vaccination élargie à Ottawa

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a fait un important bond aujourd'hui en Ontario.

1 631 cas se sont ajoutés au bilan provincial. C'est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis le début du mois de février.

Le ministère de la Santé parle d'un enjeu lié à la compilation des données pour expliquer cette importante augmentation.

À Ottawa, la situation est plutôt stable alors que 57 cas ont été confirmés.

Dans l'Est ontarien, la santé publique rapporte 15 nouveaux cas.

PLUS D'AÎNÉS VACCINÉS DANS LES PROCHAINS JOURS

La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'élargit à Ottawa.

14 quartiers de la ville sont maintenant priorisés pour la prise de rendez-vous des 80 ans et plus et de ceux qui reçoivent des soins à domicile en raison d'une maladie chronique.

La semaine dernière, la vaccination était accessible dans seulement sept quartiers jugés plus à risque.

Les aînés de 90 ans et plus de tous les secteurs de la ville pourront prendre rendez-vous et se faire vacciner dès cette semaine dans la capitale.