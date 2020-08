Hausse du nombre de cas de COVID-19 en Outaouais : le CISSS réagit

Le CISSS de l'Outaouais a tenu à rassurer la population aujourd'hui alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a connu une légère hausse au cours de la dernière semaine.

Les familles et les jeunes adultes entre 20 et 29 ans sont les groupes les plus touchés présentement dans la région.

Selon la Dre Carol McConnery, ce ne serait pas un signe d'un début de 2e vague.

« Les gens ont participé à des rassemblements. Il y en a qui n'ont pas respecté les consignes. C'est important de préciser que les consignes existent encore même si parfois on pense que la COVID n'est plus là ou qu'il y en a moins. » Dre Carol McConnery, médecin conseil à la direction de la santé publique

77 cas sont actifs présentement en Outaouais.

On ne rapporte aucun décès lié à la COVID-19 depuis quelques mois dans la région.