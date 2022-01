Hausse limitée des tarifs de la STO pour 2022

La Société de transport de l'Outaouais a adopté cet après-midi un budget équilibré de 163,4 millions de dollars pour l'année 2022.

C'est en partie grâce à l'appui financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Gatineau.

Pour la prochaine année, les usagers du transport en commun doivent s'attendre à des augmentations entre 0,50$ et 1$ pour leur abonnement mensuel.

La nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur le 1er mars.

« En bonifiant sa quote-part de 1 M$, la Ville de Gatineau renouvelle sa confiance envers la STO et élargit son mandat. Encore une fois, la STO pourra mettre son expertise au service de la collectivité en explorant de nouvelles possibilités en matière de mobilité durable et de transports actifs, en plus de développer de saines habitudes de déplacement chez les jeunes. »

Jocelyn Blondin, président du conseil d’administration de la STO