Hijab : une prof retirée d'une classe dans une école en Outaouais

La loi 21 sur la laïcité de l'État continue de faire réagir en Outaouais.

Selon CTV, des parents de Chelsea déplorent qu'une enseignante d'une école primaire de l'endroit ait été retirée d'une classe parce qu'elle portait un hijab, ce qui est interdit aux employés de l'État en position d'autorité.

En entrevue, plusieurs parents affirment avoir de la difficulté à trouver les mots pour expliquer la situation à leurs enfants.

« Je comprends très bien les parents et le sentiment d'impuissance qu'ils ont. Ce que je peux vous dire c'est que, sous un gouvernement Anglade, on ne renouvèlerait pas la clause nonobstant sur le projet de loi 21. Donc, les gens pourraient aller devant les tribunaux, ce qui est sain dans une démocratie. »

La Commission scolaire Western Quebec affirme, de son côté, devoir appliquer la loi, bien qu'elle se soit opposée à son adoption.

« Western Québec croit aux valeurs de liberté d'expression, de respect, et d'acceptation d'autrui. Nous croyons que la diversité culturelle et religieuse dans nos écoles et nos centres est une force, et qu'elle doit être célébrée. »

Commission scolaire Western Quebec