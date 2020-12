Hockey: deux filets par patinoire à Gatineau

La Ville de Gatineau fait volte-face et installera finalement deux buts de hockey sur chaque patinoire extérieure cet hiver.

La décision a été prise en tout respect des consignes de la santé publique.

Les matchs de hockey demeureront toutefois interdits tant que Gatineau se trouvera en zone rouge.

Un maximum de 25 personnes pourront se trouver sur la glace à la fois, à l'exception des patinoires du Lac-Beauchamp et du ruisseau de la Brasserie, qui auront une capacité d'accueil supérieure.

La programmation Culture et Loisirs est par ailleurs annulée cet hiver, mais les activités de libre participation sont maintenue.

« La décision d'annuler les activités dirigées de la programmation Culture et loisirs est nécessaire afin de réduire la propagation du virus et d'assurer la sécurité de tous et de toutes. Les mesures mises en place pour les activités intérieures, extérieures et culturelles respectent les consignes sanitaires exigées par la Santé publique. Les activités proposées permettront aux Gatinois et aux Gatinoises de profiter de l'hiver autrement. »

- Cédric Tessier, président du Comité exécutif de la Ville de Gatineau