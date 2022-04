Hockey mineur: un joueur victime de racisme en Outaouais

Une enquête est en cours après qu'un jeune hockeyeur de 14 ans de l'Outaouais aurait été victime de propos racistes à plusieurs reprises depuis le début de la saison.

David Godwin, qui évolue avec les Voiliers d'Aylmer dans le hockey mineur, déplore que les paroles prononcées à son endroit, notamment le mot en «N», soit toujours impunies.

Hockey Québec, qui dit n'avoir reçu aucune plainte formelle, a demandé un rapport des événements à Hockey Outaouais.

- Dave Leclerc, directeur de la régie et des officiels de Hockey Québec

« Tout incident ou propos discriminatoires portant atteinte à l’intégrité d’une personne se doive d’être rapporté et dénoncé. En aucun cas, de tels gestes ou propos discriminatoires ne sont tolérés, et ce, tant sur la glace qu’à l’extérieur de celle-ci. Nous invitons d’ailleurs toute personne impliquée ou témoin d’une telle situation à porter plainte. »

Au terme de l'enquête, l'organisation pourrait prendre les mesures appropriées contre les joueurs impliqués dans cette affaire.

« Hockey Québec [...] fera rapidement la lumière sur les événements afin d’obtenir toutes les informations manquantes dans ce dossier. Une fois le rapport reçu, Hockey Québec l’analysera et, le cas échéant, prendra les actions nécessaires, en collaboration avec Hockey Outaouais. »

Politique en matière d’intégrité

Hockey Québec n’entend tolérer aucune forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence, physique, psychologique ou sexuelle, et ce, dans tous les programmes et activités dispensés par elle-même et par l’ensemble de ses membres.

Par le biais de sa politique, Hockey Québec met en place une procédure en matière de protection de l’intégrité, donnant accès à un processus formel de traitement des plaintes d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence, notamment par un comité indépendant de protection de l’intégrité. Hockey Québec prend donc les mesures administratives ou disciplinaires nécessaires afin de faire cesser l’abus, le harcèlement, la négligence ou la violence portée à sa connaissance.

Rappelons que la politique a préséance sur toutes autres politiques, règles et procédures pouvant être en vigueur à la Fédération ou chez l’un de ses membres. La politique lie tous les membres de la Fédération.

Source: Hockey Québec