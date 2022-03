Hôpital d'Ottawa: 29,1 M$ de plus pour la planification du futur campus Civic

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé ce matin un investissement supplémentaire de 29,1 millions $ pour la planification du futur campus Civic de l’Hôpital d'Ottawa.

Ce méga projet vise à améliorer l’accès aux soins pour les patients de la grande région de la capitale fédérale.

Cette subvention en amont est d'ailleurs l’une des plus importantes dans l’histoire de l'Ontario

«(Cela) assurera que l'Hôpital d'Ottawa continuera de répondre aux besoins de la communauté pour des générations à venir, tout en améliorant grandement la qualité des soins prodigués.» (traduction libre) - Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario

Au terme de sa construction qui débutera en 2024, le futur campus Civic de l'hôpital d'Ottawa comptera 300 nouveaux lits et sera l’un des hôpitaux universitaires et de recherche parmi les plus importants et modernes au Canada.

La facture totale est estimée à plusieurs milliards de dollars.