Hôpital, logement et tramway: une tournée concluante pour France Bélisle

La mairesse de Gatineau conclue aujourd'hui une tournée de trois jours à Québec et Montréal.

Le futur hôpital régional a été au coeur de vifs échanges hier à Québec. La mairesse de Gatineau a notamment rencontré le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour discuter du choix du site.

France Bélisle dresse un bilan fort positif de cet échange.

« On a eu la chance de lui expliquer des parituclarités de notre territoire, des enjeux, mais aussi des opportunités. [...] On a senti que, sur le plan économique et sur les préoccupations qu'on avait d'étalement urbain, de circulation, de transport en commun, il avait une oreille vraiment tendue. »

Le dossier a ensuite rebondi à l'Assemblée nationale, où le ministre de la Santé a été pressé de questions par l'opposition.

« Quatre ans après le début du mandat, le site de l'hôpital n'a toujours pas été sélectionné. Les critères de sélection du site ne sont toujours pas rendus publics. Une réelle consultation n'a pas eu lieu. Mais maintenant, après des mois, le gouvernement met de côté… après des mois, le gouvernement a mis de côté les doléances du milieu et accepte de prendre un pas de recul et de réévaluer le dossier. Aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est : Ici, formellement, aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent s'engager à mettre de côté leur idée initiale et à ce que le site choisi pour l'hôpital respecte le schéma d'aménagement de la ville de Gatineau et les meilleures pratiques en matière d'urbanisme? »

- André Fortin, député de Pontiac