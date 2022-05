Hydro-Québec critiquée pour sa gestion du réservoir Baskatong

Hydro-Québec affirme faire tout en son possible pour limiter la hausse du niveau de la rivière Gatineau dans les prochains jours.

Tout dépendra de la quantité de pluie qui tombera d'ici la fin de la semaine, alors que la société d'État devra ouvrir les valves du réservoir Baskatong pour protéger ses équipements.

«Les systèmes dépressionnaires laissent des quantités d'eau abondantes à un moment où la crue se terminait et où les réservoirs sont déjà assez remplis. Il nous reste de la marge de manœuvre et on va tout faire pour limiter les impacts sur la population. On a un certain contrôle sur ce qui se passe, mais ça reste somme toute limité.»

Francis Labbé, Porte-parole, Hydro-Québec