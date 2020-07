Il fuit les policiers à grande vitesse avec sa Porsche

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été impliqués en début de semaine dans une poursuite policière entre Notre-Dame-de-Bonsecours et Grenville-sur-la-Rouge.

Après avoir été intercepté en grand excès de vitesse, le conducteur de 36 ans a refusé de s'immobiliser.

Il a fui les policiers à haute vitesse en effectuant plusieurs dépassements illégaux.

La poursuite a d'ailleurs dû être annulée à un certain moment sur la route 148 pour des raisons de sécurité.

L'homme a finalement été arrêté sur un chemin de terre face au chemin des Cèdres à Grenville.

Il fera face à des accusations de conduite dangereuse et de fuite en plus de recevoir un constat d'infraction d'un peu plus de 1 300 dollars et 14 points d'inaptitude.

Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours. Son véhicule, une Porsche 911, a été remorqué.