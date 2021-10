Il se sauve après une course en taxi de 500 kilomètres

Un homme de 23 ans a été arrêté mercredi en Outaouais parce qu'il aurait refusé de payer son taxi après avoir voyagé de Québec à Quyon.

La facture pour la course d'environ 500 kilomètres s'élevait à 885$.

« Faisant confiance au jeune homme et malgré la grande distance à parcourir, le chauffeur à tout de même décidé de procéder avec la demande. »

Plutôt que de payer son dû, l'homme est devenu agressif et a pris la fuite après avoir été reconduit à destination.

Heureusement, il était bien connu des policiers, qui l'ont rapidement identifié.

Une entente entre le suspect et le chauffeur de taxi serait intervenue, si bien que ce dernier a décidé de ne pas porter plainte.

« Les policiers furent contactés et le suspect fut identifié puisqu’il était déjà connu du service. Malgré la mésaventure, le bon samaritain à tout même refusé de porter plainte au criminel pour obtention frauduleuse de transport. Par contre et selon toutes vraisemblances, il y aurait eu entente entre les parties et un montant d’argent fut remis au chauffeur. »

- Sécurité publique de la MRC des Collines