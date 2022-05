Immobilier: baisse des ventes, mais hausse des prix!

Les marchés immobiliers du Grand Gatineau et d'Ottawa ont connu une chute drastique des ventes le mois dernier, mais les prix, eux, ont poursuivi leur hausse fulgurante.

Du côté québécois de la rivière des Outaouais, la baisse des ventes en avril se chiffre à 22%, contre 21% pour son voisin Ottawa.

Selon les chambres immobilières de l'Outaouais et d'Ottawa, ces statistiques résultent entre autres de la diminution des nouvelles inscriptions et des plus hauts taux d'intérêt.

Prix à la hausse

Le prix médian des résidences unifamiliales a continué de grimper dans le Grand Gatineau, s'établissant à 498 400$, un bond considérable de 21% en un an.

Pour Ottawa, il y a aussi hausse, bien que moindre, le prix moyen des résidences unifamiliales se chiffrant à 829 319$, une hausse de 12%.