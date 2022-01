Immobilier: le prix des maisons toujours en hausse en 2022 à Gatineau

Le prix des maisons à Gatineau continuera de grimper en 2022, quoiqu'à un rythme plus modéré, selon la plus récente étude de Royal LePage.

La pression sur les prix demeurera élevée puisque l'offre de propriétés demeurera basse.

« Je n’anticipe pas de baisses de prix dans l’année à venir et les acheteurs devront continuer de s’armer de patience, et d’une bonne mise de fonds, pour mettre la main sur la propriété qui cochera tous leurs critères. La hausse des prix devrait être plus modérée, mais je n’envisage pas que l’offre de propriétés augmente suffisamment pour réduire de manière importante la hausse des prix avant la deuxième moitié de 2022. Concernant la hausse attendue du taux directeur de la Banque du Canada, cela ne devrait pas affecter de manière dramatique la capacité d’emprunt des acheteurs. »

- Karine Séguin, courtier immobilier, Royal LePage Vallée de l’Outaouais