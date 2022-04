Immobilier: les prix bondissent de 27% en un an à Gatineau

La surchauffe immobilière se poursuit à Gatineau.

Selon Royal LePage, le prix médian des propriétés a grimpé de 27,5% au cours des trois premiers mois de 2022 pour atteindre 420 800$.

C'est la quatrième hausse trimestrielle consécutive à se situer au-dessus de la barre des 20%.

Depuis le début de 2021, les prix des propriétés ont bondi d'en moyenne 90 000$, une augmentation qui aurait, en temps normal, se serait étendu sur environ six ans.

« Le marché immobilier résidentiel de Gatineau a enregistré ce trimestre la quatrième hausse consécutive du prix de l’agrégat des maisons au-dessus de 20 %. En un an, le prix d’une propriété a augmenté de plus de 90 000 $ dans la région. Au rythme moyen d’appréciation des prix de moins de 4 % des cinq dernières années, il aurait fallu plus de six ans en temps ‘normal’ pour atteindre un prix médian de 420 800$. »

- Martin Simard, courtier immobilier chez Royal LePage Vallée de l’Outaouais