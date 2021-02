Immobilier: un départ en force en 2021

L'année 2021 débute en force sur le marché immobilier de la région.

La Chambre immobilière de l'Outaouais rapporte une augmentation de 18% des ventes en janvier, soit 342 transactions comparativement à 289 en janvier 2020.

La valeur totale des transactions s'est élevée à plus de 113 millions de dollars, et ce malgré une diminution de 12% des nouvelles inscriptions.

Le prix médian des résidences unifamiliales a augmenté de 20%, alors que celui des copropriétés a augmenté de 29%.

Il faut en moyenne une quarantaine de jours pour conclure une vente.

« Les propriétés se sont vendues en plus grandes quantités, mais également plus cher et plus rapidement qu’à la même période de l’année 2020. Les prochains mois nous permettront de voir si la tendance se maintient avec autant d’ardeur. »

- Chambre immobilière de l’Outaouais