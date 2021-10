Les policiers de la Sûreté du Québec ont mené une importante perquisition la semaine dernière dans une résidence de la rue Graveline à Fort-Coulonge.

Plus de 430 comprimés de méthamphétamine et plus de 95 grammes de cannabis ont été saisis.

Un homme de 43 ans a été arrêté.

Il pourrait maintenant faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.