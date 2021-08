Incendie: le parc aquatique Mont Cascades fermé toute la semaine

Le parc aquatique Mont Cascades restera fermé au moins toute la semaine suite à l'incendie qui a complètement détruit le chalet principal dimanche.

Le bâtiment est une perte totale.

La direction a toutefois bon espoir de pouvoir poursuivre sa saison estivale. Un plan concret de réouverture devrait être présenté d'ici vendredi. La priorité est de relancer les systèmes informatiques et téléphoniques afin de communiquer avec les clients qui avaient déjà acheté leurs billets.

« Toute l'équipe est touchée par cet incident mais nous pouvons déjà vous dire que de nouvelles infrastructures seront bâties le plus rapidement possible. Nos clients et nos employés restent notre priorité et nous y mettrons toutes les ressources nécessaires pour y arriver. »

- Luc Desormeaux, VP directeur général du Mont Cascades