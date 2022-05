Incendies: les autobus articulés reprennent la route

Les autobus articulés retirés de la circulation par la Société de transport de l'Outaouais (STO) en raison de deux incendies distincts en moins d'un an reprendront graduellement la route.

Quatre de ces 45 véhicules ont été remis en service cette semaine, après avoir suivi un protocole d'inspection propre à l'ensemble des composantes qui se trouvent autour du bloc moteur.

«On a des inspections de base, mais quand on voit qu'il y a possiblement un problème, on va s'arrêter, prendre un pas de recul et aller en profondeur. C'est ce qu'on a fait avec l'ensemble de (ces) véhicules.»

- José Lafleur, Responsable des affaires publiques, STO